Назаров: в 40 лет Ротенберг входит в топ-20 влиятельных людей в хоккее. Назло злопыхателям

Известный тренер Андрей Назаров выразил поддержку находящемуся в больнице защитнику «Авангарда» Алексею Емелину, а также прокомментировал ход финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА (3-0 в пользу москвичей).



«Прежде всего, хочу пожелать скорейшего выздоровления защитнику «Авангарда» Алексею Емелину. Все мы знаем Алексея как жёсткого и целеустремлённого игрока. Будем верить, что его состояние вскоре улучшится.



Продолжаю следить за плей-офф КХЛ, посмотрел третий матч серии ЦСКА – СКА. Болею за СКА, так как мне импонирует игра, система и философия этой команды. ЦСКА выглядит посильнее, но соперники достойны друг друга. Такой финал в Западной конференции абсолютно закономерен. Встречаются лучшие команды с грамотным управлением.



Пользуясь случаем, хочу поздравить с 40-летием своего друга, первого вице-президента ФХР, главу штаба сборной России по хоккею и вице-президента СКА Романа Ротенберга. Его день рождения совпал с великим для всех православных христиан праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Поздравляю всех верующих с этим праздником.



Было время, когда между нами с Романом присутствовало определённое недопонимание, но всё это в прошлом, мы оба поумнели и сделали выводы. Для мужчины в 40 лет жизнь только начинается, поэтому хочу пожелать своему товарищу крепкого здоровья и побед на всех фронтах. Не просто так в свои 40 лет Ротенберг входит в топ-20 самых влиятельных людей в хоккее. Назло всем злопыхателям», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фото: РИА Новости