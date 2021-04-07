Назаров: в 40 лет Ротенберг входит в топ-20 влиятельных людей в хоккее. Назло злопыхателям

Известный тренер Андрей Назаров выразил поддержку находящемуся в больнице защитнику «Авангарда» Алексею Емелину, а также прокомментировал ход финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА (3-0 в пользу москвичей).
«Прежде всего, хочу пожелать скорейшего выздоровления защитнику «Авангарда» Алексею Емелину. Все мы знаем Алексея как жёсткого и целеустремлённого игрока. Будем верить, что его состояние вскоре улучшится.
Продолжаю следить за плей-офф КХЛ, посмотрел третий матч серии ЦСКА – СКА. Болею за СКА, так как мне импонирует игра, система и философия этой команды. ЦСКА выглядит посильнее, но соперники достойны друг друга. Такой финал в Западной конференции абсолютно закономерен. Встречаются лучшие команды с грамотным управлением.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с 40-летием своего друга, первого вице-президента ФХР, главу штаба сборной России по хоккею и вице-президента СКА Романа Ротенберга. Его день рождения совпал с великим для всех православных христиан праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Поздравляю всех верующих с этим праздником.
Было время, когда между нами с Романом присутствовало определённое недопонимание, но всё это в прошлом, мы оба поумнели и сделали выводы. Для мужчины в 40 лет жизнь только начинается, поэтому хочу пожелать своему товарищу крепкого здоровья и побед на всех фронтах. Не просто так в свои 40 лет Ротенберг входит в топ-20 самых влиятельных людей в хоккее. Назло всем злопыхателям», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Фото: РИА Новости
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