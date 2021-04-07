Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт с финским форвардом рассчитан на два сезона.
«Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе», — прокомментировал продление контракта хоккеист.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф Маннинен принял участие в девяти матчах, набрав 5 (2+3) очков.
Сакари Маннинен выступает в составе уфимского клуба с 2019 года. Он перешёл в составе уфимцев из «Йокерита». В Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 194 встречах, набрав 144 (57+87) очка с показателем полезности «+37» при 60 штрафных минутах.
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