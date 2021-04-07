Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт с финским форвардом рассчитан на два сезона.

«Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе», — прокомментировал продление контракта хоккеист.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф Маннинен принял участие в девяти матчах, набрав 5 (2+3) очков.

Сакари Маннинен выступает в составе уфимского клуба с 2019 года. Он перешёл в составе уфимцев из «Йокерита». В Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 194 встречах, набрав 144 (57+87) очка с показателем полезности «+37» при 60 штрафных минутах.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021