Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт с финским форвардом рассчитан на два сезона.



«Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе», — прокомментировал продление контракта хоккеист.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф Маннинен принял участие в девяти матчах, набрав 5 (2+3) очков.



Сакари Маннинен выступает в составе уфимского клуба с 2019 года. Он перешёл в составе уфимцев из «Йокерита». В Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 194 встречах, набрав 144 (57+87) очка с показателем полезности «+37» при 60 штрафных минутах.