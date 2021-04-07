Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Одержит ли «Авангард» третью подряд победу над «Ак Барсом» в финале Востока КХЛ?

Одержит ли «Авангард» третью подряд победу над «Ак Барсом» в финале Востока КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина встретятся омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». После двух матчей, прошедших в Казани, омичи ведут в серии со счётом 2:0. В первом матче серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, а во втором одержал победу со счётом 2:0.

Следующие два матча серии до четырёх побед пройдут в Омске. Третья встреча состоится сегодня, 7 апреля. Начало матча — в 19:00 мск.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграл серию со счётом 4-2.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Одержит ли «Авангард» третью подряд победу над «Ак Барсом» в финале Востока КХЛ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021