В третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина встретятся омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». После двух матчей, прошедших в Казани, омичи ведут в серии со счётом 2:0. В первом матче серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, а во втором одержал победу со счётом 2:0.
Следующие два матча серии до четырёх побед пройдут в Омске. Третья встреча состоится сегодня, 7 апреля. Начало матча — в 19:00 мск.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграл серию со счётом 4-2.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Одержит ли «Авангард» третью подряд победу над «Ак Барсом» в финале Востока КХЛ?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
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