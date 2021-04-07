«В спорте возможно всё. И мы это доказали». Быков – о том, может ли СКА спастись с 0-3

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о финальной серии Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА (счёт в серии — 0:3).
«Возможно ли сейчас СКА спасти серию с ЦСКА со счётом 0-3 в серии? В спорте возможно всё и мы в своё время это доказали. Но для этого нужно верить в свои силы, партнёров по команде, тренеров. В то, что ты способен переломить ход встречи и всей серии. Начинать с каждого игрового отрезка диктовать свою волю, показывать характер. Важно провести серьёзный анализ, чтобы всё переломить и перевести в нужное тебе русло.
Да, у нас была ударная тройка Вадима Шипачёва, но всегда важна команда целиком. Здесь не может быть одной тройки, одного человека или вратаря. Весь клуб работает сообща. Начиная от секретаря, водителя автобуса и маркетолога и заканчивая игроками, болельщиками и руководством. Это большая коллективная работа. Ребята на льду играют, тренерский штаб даёт установку, болельщики поддерживают. Важен план действий.
Считаю, то, что в своё время сделали мы, очень показательно в плане пропаганды спорта. Повторюсь, в спорте возможно всё благодаря вере, труду и анализу. Мы русские – верующие люди. Ты всегда должен верить и играть до последней секунды», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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