«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 7 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.
После двух матчей, прошедших в Казани, омичи ведут в серии со счётом 2:0. В первом матче серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, а во втором одержал победу со счётом 2:0.
Следующие два матча серии до четырёх побед пройдут в Омске.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.
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