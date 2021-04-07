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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Источник: допинг-офицеры ИИХФ проверят игроков «Авангарда» после матча с «Ак Барсом»

Источник: допинг-офицеры ИИХФ проверят игроков «Авангарда» после матча с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0
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После окончания третьего матча серии финала Восточной конференции «Авангард» – «Ак Барс» допинг-офицеры ИИХФ проверят на предмет применения запрещённых препаратов игроков «Авангарда», сообщает Metaratings.

Как сообщает источник, после третьего матча серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА семь игроков московской команды прошли проверку на предмет применения запрещённых препаратов. Процедуру осуществляли допинг-офицеры Международной федерации хоккея.

Напомним, сегодня, 7 апреля, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Начало — в 19:00 мск.

После двух матчей, прошедших в Казани, омичи ведут в серии со счётом 2:0. В первом матче серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, а во втором одержал победу со счётом 2:0.

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