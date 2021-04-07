У капитана «Авангарда» Емелина нашли следы наркотических веществ. МВД проводит проверку

В анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств, сообщает «БИЗНЕС Online».
Отмечается, что предварительно речь идёт о следах опиатов и каннабиноидов.
В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. В ближайшее время в МВД начнётся проверка.
«В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечён к административной ответственности», — приводит слова знакомого с ситуацией источника «БИЗНЕС Online». Статья 6.9 КоАП РФ предполагает до 5 тыс. рублей штрафа и до 15 суток административного ареста.
Кроме того, если факт употребления наркотиков подтвердится, материалы будут переданы в два подразделения МВД — управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и Главное следственное управление. Сотрудники этих подразделений проверят, усматривается ли в данном случае состав преступления. Например, по статье 228 УК РФ: «Незаконное хранение, приобретение наркотических средств», если информация о наркотиках подтвердится. Максимальное наказание по данной статье составляет до трёх лет лишения свободы, если размер был значительным. До 10 лет — в случае крупного размера. И до 15 лет — в случае особо крупного размера.
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