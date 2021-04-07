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Боунесс вернётся на скамейку «Далласа» в ближайшем матче. Его тесты на COVID отрицательные

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс вернётся на скамейку команды в ближайшем матче с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что наставник сдал ещё два теста на коронавирус, оба из которых оказались отрицательными.

Встреча с «Чикаго» состоится в ночь с 8 на 9 апреля (по московскому времени). Начало матча запланировано на 3:00 мск.

Напомним, наставник «Далласа» Рик Боунесс пропустил третий период встречи с «Каролиной Харрикейнз», которая состоялась 5 апреля. Прямо в ходе матча главного тренера «Старз» включили в COVID-протокол, из-за чего ему пришлось покинуть скамейку. Его место занял помощник тренера Джон Стивенс.

После матча генеральный директор «Далласа» Джим Нилл рассказал, что Боунесс был вакцинирован и что, скорее всего, тест был ложноположительным.