Боунесс вернётся на скамейку «Далласа» в ближайшем матче. Его тесты на COVID отрицательные

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс вернётся на скамейку команды в ближайшем матче с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что наставник сдал ещё два теста на коронавирус, оба из которых оказались отрицательными.
Встреча с «Чикаго» состоится в ночь с 8 на 9 апреля (по московскому времени). Начало матча запланировано на 3:00 мск.
Напомним, наставник «Далласа» Рик Боунесс пропустил третий период встречи с «Каролиной Харрикейнз», которая состоялась 5 апреля. Прямо в ходе матча главного тренера «Старз» включили в COVID-протокол, из-за чего ему пришлось покинуть скамейку. Его место занял помощник тренера Джон Стивенс.
После матча генеральный директор «Далласа» Джим Нилл рассказал, что Боунесс был вакцинирован и что, скорее всего, тест был ложноположительным.
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