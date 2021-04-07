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Сборная России сыграет товарищеские матчи с Беларусью на «ВТБ-Арене»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России сыграет товарищеские матчи с Беларусью на «ВТБ-Арене»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

В апреле сборная России сыграет два контрольных матча с командой Беларуси. Встречи пройдут на «ВТБ-Арене», где выступает московское «Динамо», сообщает Sport24.

Матчи состоятся в рамках подготовки к ЧМ-2021. Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.

Чемпионат мира состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.

Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.

Следующая встреча россиян со сборной Великобритании пройдёт на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.

Сборная России сыграет по два товарищеских матча с Беларусью и Швейцарией в апреле
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