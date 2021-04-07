Сборная России сыграет товарищеские матчи с Беларусью на «ВТБ-Арене»

В апреле сборная России сыграет два контрольных матча с командой Беларуси. Встречи пройдут на «ВТБ-Арене», где выступает московское «Динамо», сообщает Sport24.

Матчи состоятся в рамках подготовки к ЧМ-2021. Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.

Чемпионат мира состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.



Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.



Следующая встреча россиян со сборной Великобритании пройдёт на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.