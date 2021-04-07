«Авангард»: считаем информацию о трансплантации печени Емелина провокацией

«Авангард» выступил с официальным заявлением о госпитализации и состоянии капитана команды Алексея Емелина.
«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждёт официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещённых веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счёт. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей встречей», — говорится в сообщении.
- 7 апреля 2021
-
18:28
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:22
-
17:01
-
16:40
-
16:04
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:38
-
14:36
-
13:59
-
13:19
-
12:48
-
11:59
-
11:52
-
11:49
-
10:57
-
10:27
-
10:22
-
10:02
-
09:17
-
09:12
-
08:56
-
08:40
-
08:15
-
07:58
-
05:48
-
05:29