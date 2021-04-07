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«Авангард»: считаем информацию о трансплантации печени Емелина провокацией

«Авангард»: считаем информацию о трансплантации печени Емелина провокацией
Хоккей / КХЛ 0
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«Авангард» выступил с официальным заявлением о госпитализации и состоянии капитана команды Алексея Емелина.

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждёт официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещённых веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счёт. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей встречей», — говорится в сообщении.

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