Источник: Емелин недавно перенёс коронавирус, и сейчас болезнь подходит к концу

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин мог перенести коронавирус, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Отмечается, что хоккеист «ястребов» помещён в обсервацию больницы Склифосовского. Утренний тест на коронавирус показал у него большое количество антител IgG. Это говорит о том, что он совсем недавно перенёс коронавирус и сейчас болезнь подходит к концу. При этом у него также обнаружено пограничное количество антител IgM, наличие которых может говорить о наличии болезни в настоящий момент.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. В ближайшее время в МВД начнётся проверка.
- 7 апреля 2021
-
18:28
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:22
-
17:01
-
16:40
-
16:04
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:38
-
14:36
-
13:59
-
13:19
-
12:48
-
11:59
-
11:52
-
11:49
-
10:57
-
10:27
-
10:22
-
10:02
-
09:17
-
09:12
-
08:56
-
08:40
-
08:15
-
07:58
-
05:48
-
05:29