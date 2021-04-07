Источник: Емелин недавно перенёс коронавирус, и сейчас болезнь подходит к концу

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин мог перенести коронавирус, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что хоккеист «ястребов» помещён в обсервацию больницы Склифосовского. Утренний тест на коронавирус показал у него большое количество антител IgG. Это говорит о том, что он совсем недавно перенёс коронавирус и сейчас болезнь подходит к концу. При этом у него также обнаружено пограничное количество антител IgM, наличие которых может говорить о наличии болезни в настоящий момент.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. В ближайшее время в МВД начнётся проверка.

У капитана «Авангарда» Емелина нашли следы наркотических веществ. МВД проводит проверку