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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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Источник: Емелин недавно перенёс коронавирус, и сейчас болезнь подходит к концу

Источник: Емелин недавно перенёс коронавирус, и сейчас болезнь подходит к концу
Хоккей / КХЛ 0
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Капитан «Авангарда» Алексей Емелин мог перенести коронавирус, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что хоккеист «ястребов» помещён в обсервацию больницы Склифосовского. Утренний тест на коронавирус показал у него большое количество антител IgG. Это говорит о том, что он совсем недавно перенёс коронавирус и сейчас болезнь подходит к концу. При этом у него также обнаружено пограничное количество антител IgM, наличие которых может говорить о наличии болезни в настоящий момент.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. В ближайшее время в МВД начнётся проверка.

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Вокруг ситуации с капитаном «ястребов» много слухов, и омский клуб в этом виноват больше всех.
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