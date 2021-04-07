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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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«Кэп мысленно с нами». «Авангард» поддержал Емелина перед матчем с «Ак Барсом»

«Кэп мысленно с нами». «Авангард» поддержал Емелина перед матчем с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» поддержал капитана команды Алексея Емелина, который сейчас находится в больнице.

Перед третьим матчем серии с казанским «Ак Барсом» «ястребы» выложили фотографию на свою официальную страницу в «Твиттере», на которой запечатлели форму Емелина в раздевалке среди джерси других игроков.

«Кэп мысленно с нами», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 апреля Емелина доставили в институт Склифосовского в тяжёлом состоянии, после чего отправили в палату интенсивной терапии.

В татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление и у него диагностировали токсический шок печени. В омском клубе эту информацию опровергают.

Позже появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов.

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Вокруг ситуации с капитаном «ястребов» много слухов, и омский клуб в этом виноват больше всех.
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