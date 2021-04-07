«Кэп мысленно с нами». «Авангард» поддержал Емелина перед матчем с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» поддержал капитана команды Алексея Емелина, который сейчас находится в больнице.
Перед третьим матчем серии с казанским «Ак Барсом» «ястребы» выложили фотографию на свою официальную страницу в «Твиттере», на которой запечатлели форму Емелина в раздевалке среди джерси других игроков.
«Кэп мысленно с нами», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 апреля Емелина доставили в институт Склифосовского в тяжёлом состоянии, после чего отправили в палату интенсивной терапии.
В татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление и у него диагностировали токсический шок печени. В омском клубе эту информацию опровергают.
Позже появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов.
- 7 апреля 2021
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