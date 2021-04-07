Экс-игрок ФК «Москва»: после пересадки печени можно жить нормально

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о пересадке печени. В СМИ появилась информация о том, что капитану «Авангарда» Алексею Емелину может понадобиться такая же операция.



«У меня было немного по-другому: печень пересадили уже после завершения профессиональной карьеры. У меня была болезнь, о которой я знал, рано или поздно понадобилась бы пересадка печени.



Это большой шок для Емелина и всей его семьи. Сложно сказать, что будет, если понадобится пересадка печени. Главное, чтобы операция хорошо прошла. Она сложная. После таких операций могут быть разные ограничения: высокое давление, проблемы с сахаром. Надо принимать медикаменты. Но организмы у всех разные. Желаю, чтобы всё было хорошо. Я даже не пытался вернуться на профессиональный уровень. Я знаю, что у игрока «Барселоны» была пересадка печени, он вернулся, но быстро закончил.



Думаю, что у Емелина хорошие привычки как у профессионала, в этом плане много менять не надо. Знаю точно, что алкоголь запрещён. После операции нужно часто обследоваться, а сейчас же, спустя восемь лет после пересадки, я обследуюсь раз в полгода. После пересадки печени можно жить нормально», — сказал Йоп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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