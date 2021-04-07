Главный тренер молодёжного «Динамо» прокомментировал выход в финал МХЛ

Главный тренер МХК «Динамо» Ярослав Люзенков подвёл итоги серии с «Толпаром» (3-0).



«Мы сейчас поговорили с ребятами, да — выиграли, да — эмоции есть, но также есть моменты, где мы неправильно подготовились, и эта подготовка была больше в голове, чем в тренировках, потому что ехали сюда и думали, что парни из «Толпара» просто так отдадут. Нет, они сегодня играли, играли здорово, на самом деле молодцы сегодня уфимцы, где-то, может быть, нам на самом деле повезло, но я ребятам сказал: «Да, сегодня везение было, но давайте к следующим матчам готовиться».



Счёт 3-0 отражает ход серии? Нет, скажу сразу, что не отражает. Здорово, что сыграли 3-0. Если бы серия затянулась, то были бы проблемы, и неизвестно, как бы она в итоге завершилась.



Что чувствовал на лавке в тот момент, когда был видеопросмотр? Мы быстро посмотрели момент на планшете и, в принципе, видели, что должны засчитать, но всё равно нервозность присутствовала, так как судьи долго разбирали.



Знали ли, что «Толпар» побежит дома вперёд? Мы об этом говорили ребятам, но не пытались играть вторым номером, это нас соперник заставил. Мы хотели сыграть в свою игру. Повторюсь, уфимцы сегодня здорово играли, плюс такая поддержка у них дома, дополнительные эмоции у соперника были. Они даже в три звена в конце третьего периода всё равно нас переигрывали, а мы играли весь матч в четыре звена», — приводит слова Люзенкова официальный телеграм-канал московского «Динамо».

«Динамо» — первый клуб в истории МХЛ, вышедший в финал, не потерпев ни одного поражения