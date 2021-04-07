«Вашингтон» выставил Паника на драфт отказов, «Лос-Анджелес» — Фрка, «Нью-Джерси» — Меркли

«Вашингтон Кэпиталз» выставил нападающего Рихарда Паника на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



30-летний форвард набрал 9 (3+6) очков при полезности «-9» в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



В среднем словак проводит на льду 11 минут и 36 секунд. Контракт Паника с зарплатой $ 2,75 млн будет действовать до конца сезона-2022/2023.

Кроме того, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ник Меркли и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Мартин Фрк также были выставлены на драфт отказов.

23-летний Меркли в нынешнем сезоне принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-2». 27-летний Фрк отыграл всего один матч, не отметившись результативными очками при коэффициенте полезности «-1».