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Георгиев и другие игроки «Рейнджерс» вакцинировались от коронавируса

Георгиев и другие игроки «Рейнджерс» вакцинировались от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0
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Хоккеисты и сотрудники «Нью-Йорк Рейнджерс» прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает обозреватель издания New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере».

Клуб отменил сегодняшнюю тренировку для того, чтобы представители команды смогли сделать прививку.

Кроме того, голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев в инстаграме опубликовал «сториз», сообщив, что привился.

«Теперь, когда вакцинация от COVID-19 стала доступна для всех, кто старше 16 лет, мы рады, что многие из наших игроков и сотрудников решили сделать прививку», — приводит слова пресс-службы «Нью-Йорка» Ларри Брукс.

Напомним, 7 апреля в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4. Георгиев остался в запасе.

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