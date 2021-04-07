Георгиев и другие игроки «Рейнджерс» вакцинировались от коронавируса

Хоккеисты и сотрудники «Нью-Йорк Рейнджерс» прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает обозреватель издания New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере».
Клуб отменил сегодняшнюю тренировку для того, чтобы представители команды смогли сделать прививку.
Кроме того, голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев в инстаграме опубликовал «сториз», сообщив, что привился.
«Теперь, когда вакцинация от COVID-19 стала доступна для всех, кто старше 16 лет, мы рады, что многие из наших игроков и сотрудников решили сделать прививку», — приводит слова пресс-службы «Нью-Йорка» Ларри Брукс.
Напомним, 7 апреля в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4. Георгиев остался в запасе.
- 7 апреля 2021
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