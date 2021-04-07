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Малкин впервые катался после получения травмы. Он пропустил уже 10 матчей

Малкин впервые катался после получения травмы. Он пропустил уже 10 матчей
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что форвард команды Евгений Малкин сегодня, 7 апреля, впервые катался после получения травмы, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что прогресс Малкина в реабилитации заметен. Форвард пропустил уже 10 матчей из-за травмы нижней части тела.

Напомним, 17 марта «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостон Брюинз» со счётом 1:2. 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

После «Питтсбург» поместил российского нападающего Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных.

«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных
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