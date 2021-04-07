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Родион Амиров не забил ни одного гола в плей-офф МХЛ. «Толпар» вылетел в полуфинале

Родион Амиров не забил ни одного гола в плей-офф МХЛ. «Толпар» вылетел в полуфинале
Хоккей / МХЛ 0
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В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова московское «Динамо» обыграло уфимский «Толпар». Встреча проходила на стадионе «Дворец спорта» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ярослава Люзенкова.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Кисаков, Дмитрий Рашевский и Иван Дидковский, забросивший победную шайбу в овертайме. В составе хозяев шайбы забросили Сергей Варлов и Данил Башкиров.

«Толпар» вылетел из розыгрыша Кубка Харламова.

Таким образом, нападающий уфимцев Родион Амиров в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги не забросил ни одной шайбы. 19-летний форвард принял участие в пяти матчах, в которых отдал три результативные передачи при показателе полезности «-2».

Напомним, Амиров вместе с Башкировым был отослан в «Толпар» после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф Кубка Гагарина.

«Динамо» — первый клуб в истории МХЛ, вышедший в финал, не потерпев ни одного поражения
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