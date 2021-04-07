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«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
07 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Рукавишников (Яруллин, Доус) – 01:41' (5x5)   0:2 Воронков (Галимов, Мёрфи) – 07:14' (5x5)   1:2 Костин (Покка, Найт) – 35:15' (5x5)

На 2-й минуте Роман Рукавишников вывел казанскую команду вперёд. На 8-й минуте Дмитрий Воронков увеличил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте Клим Костин отыграл одну шайбу.

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 27 из 28 бросков. На счету Шимона Грубеца 37 сейвов после 39 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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