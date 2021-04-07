«Северсталь» продлила контракт со вторым бомбардиром команды Кодолой

Череповецкая «Северсталь» и нападающий Владислав Кодола договорились о подписании нового контракта, сообщается на официальном сайте команды.



Отмечается, что соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на два года.



В этом сезоне КХЛ Кодола разделил второе место в списке лучших бомбардиров череповецкой команды с Игорем Гераськиным.



В нынешнем сезоне Кодола принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+13». В плей-офф российский форвард отыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы.

Ранее «Северсталь» продлила контракты с Гераськиным и Адамом Лишкой. Соглашение с лучшим бомбардиром команды рассчитано на два года.