Хартли: нужно признать, что Ковальчуку уже 37 лет. Но его великолепные голы к нему придут

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-1).
«Непростое начало выдалось. Мы в первом периоде начали не так, как хотелось бы, отдали инициативу. Увы, такое случается в хоккее. Они забили хороший первый гол, во втором немного повезло, но мы продолжали работу, имели моменты, я горжусь ребятами. Но «Ак Барс» довёл дело до победы.
Казань переиграла нас по блокированным броскам? Не думаю, что этот компонент как-то связан с заброшенными шайбами. Это плей-офф, все хотят победить и в том числе приносят себя в жертву. Нужно просто похвалить соперника за их игру.
Когда мы говорим о Ковальчуке, нужно признать, что ему уже 37 лет. Он стал прекрасным дополнением к нашей команде, он лидер. Ваш вопрос о его проблемах в этой серии справедлив, но Илья знаменит своими великолепными бросками и голами, и это к нему, несомненно, придёт, он забросит какую-нибудь важную шайбу», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 апреля 2021
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