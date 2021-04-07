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Хартли — о ситуации с Емелиным: моя реакция — нулевая. Очень много экспертов развелось

Хартли — о ситуации с Емелиным: моя реакция — нулевая. Очень много экспертов развелось
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-1), а также прокомментировал ситуацию с капитаном команды Алексеем Емелиным.

«Ак Барс» — это отличная команда, очень сильная, у них порядка 30 прекрасных игроков в распоряжении, два отличных вратаря. Надеюсь, что никто в их команде не винил Рейдеборна в поражениях в Казани, просто сегодня они решили, что будет играть Билялов.

Ситуация с Емелиным? Очень много экспертов развелось вокруг этой ситуации. Сегодня «Авангард» выпустил официальное заявление, и мы ждём такого же официального заключения от медиков. Что касается моей реакции, то она была нулевая.

Если ты забиваешь первым, то перехватываешь инициативу, появляется уверенность, и это очень легко почувствовать, ощущается на скамейке. В этой инициативе заложена главная особенность.

У нас нет в составе Якупова, плюс выбыли Стась, Чудинов, Емелин. Но я давно уяснил, что нельзя выигрывать матчи игроками, которых нет в составе. Мы полностью уверены во всех ребятах, мы настоящая семья, единая команда», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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