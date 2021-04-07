Бурмистров: говорили в команде, что «Ак Барсу» не хватает мусорного гола. И это произошло

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1, 1-2).
«Счёт 1-2, продолжаем серию. Выиграли, хорошо сыграли. Мы говорили в команде о том, чтобы забить гол, что не хватало мусорного гола. И это произошло. Мы общаемся с центральными нападающими, подсказываем друг другу. Не смотрел, против кого буду на точке, так получилось, что выиграл много единоборств. Да, мне дали отдохнуть в прошлой встрече, было много сил и эмоций.
Почему так много заблокированных бросков? Мы разговаривали об этом в раздевалке, сделали правильные выводы», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
- 7 апреля 2021
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