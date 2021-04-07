После матча «Авангард» — «Ак Барс» 10 игроков забрали на допинг-контроль
В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
После матча на допинг-контроль забрали сразу 10 хоккеистов: пять игроков «Ак Барса» и сколько же — «Авангарда», сообщает «БИЗНЕС Online». От казанской команды сдавать тест пошли Кирилл Петров, Артём Лукоянов, Артём Галимов, Тревор Мёрфи и Роман Рукавишников.
Ранее «БИЗНЕС Online» сообщил, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина нашли наркотические вещества. Сейчас в отношении игрока идёт проверка. Сам Емелин находится в тяжёлом состоянии в московском НИИ им. Склифосовского.
У капитана «Авангарда» Емелина нашли следы наркотических веществ. МВД проводит проверку
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