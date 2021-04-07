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Число заражённых COVID-19 игроков в «Ванкувере» возросло до 21

В команде Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщается в заявлении врача команды Джима Боварда на официальном сайте клуба.

Как отмечается в заявлении, среди 25 инфицированных — 21 игрок, трое из которых — из резервного состава, а также четыре сотрудника. Ещё один хоккеист изолирован из-за тесного контакта с заражённым. Все игроки и персонал команды остаются на карантине.

5 апреля было объявлено, что общее число включённых в протокол по коронавирусу игроков «Ванкувера» достигло 17.

В настоящее время проводится расследование, согласно которому источник инфекции приписывается одному человеку, который заразился в месте, идентифицированном органами здравоохранения как зона повышенного риска инфицирования.

«Быстрое распространение инфекции в команде указывает на связь между контактами и первичным случаем», — говорится в заявлении.

Изначально были перенесены четыре матча «Кэнакс» до 6 апреля, в понедельник НХЛ перенесла ещё две встречи команды с «Калгари Флэймз», которые должны были пройти 8 и 10 апреля.