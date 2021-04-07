Форвард «Ак Барса» Марушев подписал контракт новичка с «Вегасом»

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Команда Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» заключила контракт новичка с нападающим казанского «Ак Барса» Максимом Марушевым, сообщает агент спортсмена Шуми Бабаев на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 22-летний Марушев принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».

Кроме того, российский нападающий принял участие в 37 матчах Высшей хоккейной лиги за «Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.

Напомним, сегодня, 7 апреля, «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Лидирует по-прежнему омский клуб — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.