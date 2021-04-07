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Президент ЦСКА Есмантович по указу Путина награждён орденом Почёта

Президент ЦСКА Есмантович по указу Путина награждён орденом Почёта
Хоккей / КХЛ 0

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович награждён орденом Почёта, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Есмантович удостоен награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Есмантович в декабре 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности президента ЦСКА, а впоследствии избавился от приставки «врио». В сезоне-2018/2019 ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА лидирует в полуфинальной серии Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА со счётом 3-0. Четвёртый матч между командами состоится 8 апреля. Начало запланировано на 19:30 мск.

ЦСКА обыграл СКА в третьем матче. Московские армейцы ведут в серии — 3-0
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