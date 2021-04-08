Емелину желали здоровья, Костин сбил шлем Юдину. Яркие фото с матча «Авангард» – «Ак Барс»

7 апреля в Подмосковье, на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина, в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи.



«Непростое начало выдалось. Мы в первом периоде начали не так, как хотелось бы, отдали инициативу. Увы, такое случается в хоккее. Они забили хороший первый гол, во втором немного повезло, но мы продолжали работу, имели моменты, я горжусь ребятами. Но «Ак Барс» довёл дело до победы.



Казань переиграла нас по блокированным броскам? Не думаю, что этот компонент как-то связан с заброшенными шайбами. Это плей-офф, все хотят победить и в том числе приносят себя в жертву. Нужно просто похвалить соперника за их игру».

Таким образом, «Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2:1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.