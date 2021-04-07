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Серия Буше прервалась на 17 матчах подряд с очками. Это повторение рекорда КХЛ

Серия Буше прервалась на 17 матчах подряд с очками. Это повторение рекорда КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Нападающий «ястребов» Рид Буше остался без набранных очков в домашнем матче.

Таким образом, серия американского форварда с результативными действиями прервалась.

Буше набирал очки в 17 матчах подряд. Он повторил рекорд КХЛ, который принадлежит Александру Радулову.

На этом отрезке Буше записал на свой счёт 21 (11+10) очко за результативность.

Напомним, «Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.

«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
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