Канарейкин: серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА. Больше характера

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии плей-офф КХЛ Восточной конференции, в которой «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» со счётом 2-1.
«Хотелось бы поздравить «Ак Барс» — казанцы хорошо вошли в игру, перестроились после домашних неудач, сыграли активно. Мы отмечали, что защитники «Авангарда» хорошо поддерживают атаку, забрасывают шайбу. Казанцы в этом компоненте тоже сильно добавили — игроки обороны забросили шайбы. Да и вообще гости активнее играли в зоне атаки.
Отдадим должное и «Авангарду» — во второй половине игры сумели перехватить инициативу. Она [инициатива] постоянно переходила от одной команды к другой… Команды потратили много усилий и энергии… Матч смотрелся. Серия точно вернётся в Казань — ждём продолжения.
Семь матчей? Всё возможно, ведь соперники достойны друг друга, хоккей нравится. Не хотел бы загадывать. Серия «Ак Барс» — «Авангард» мне нравится больше, чем ЦСКА — СКА. Всё просто: больше накала, характера. Да и вообще хоккей смотрится.
Хочется отметить Костина. Здорово, что молодые игроки выходят на ведущие роли: он не только забивает, но и хорошо работает на пятаке, хорош в силовой работе. Единственное, конечное, такое удаление… Не сдержался. Это эмоции, но надо держать себя в руках», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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