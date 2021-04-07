Ковальчук не нанёс в матче с «Ак Барсом» ни одного броска. Он не забивает уже 10 матчей
Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук не забил ни одного гола в последних десяти матчах плей-офф. При этом форвард нанёс 14 бросков по воротам соперников.
Кроме того, в сегодняшней встрече с «Ак Барсом» 37-летний нападающий ни разу не бросил по воротам и провёл на льду 13 минут и 34 секунды.
В последних десяти матчах в плей-офф Континентальной хоккейной лиги на счету 37-летнего форварда всего 2 (0+2) очка. В последний раз Ковальчук забивал 8 марта — в четвёртом матче серии с екатеринбуржским «Автомобилистом». Тогда хоккеист оформил дубль.
Ковальчук перешёл в «Авангард» в ходе сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».
Хартли: нужно признать, что Ковальчуку уже 37 лет. Но его великолепные голы к нему придут
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