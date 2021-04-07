Главный тренер «Толпара» прокомментировал игру Амирова. Форвард не забил ни одного гола

Главный тренер «Толпара» Игорь Гришин ответил на вопросы после поражения от московского «Динамо» (0-3 в серии) в полуфинале Кубка Харламова.



«Почему не так ярко сыграли игроки из «Тороса» и «Салавата»? Я не думаю, что они плохо себя показали. Ребята из «Тороса» сыграли весь плей-офф, выиграли две серии, дошли до полуфинала.



Амиров и Башкиров пришли ко второй серии. Им было сложно адаптироваться, но ребята прибавляли с каждым матчем. Возможно, они не успели внести вклад из-за того, что серия закончилась быстро.



Как мне игра Родиона Амирова? Он не играл слабо два последних матча. Добавил в движении, в атаке. Создавал моменты для партнёров. Не думаю, что плохо сыграл в обороне.



Ехать ли ему в НХЛ? Это должно быть его решение. Я могу иметь своё мнение. Смотря куда он приедет.



Если окажется в АХЛ или юниорских лигах, с хорошим тренерским штабом, то можно ехать. Почему нет? Но он должен принять взвешенное решение», — приводит слова Гришина «ГорОбзор.ру».

Родион Амиров не забил ни одного гола в плей-офф МХЛ. «Толпар» вылетел в полуфинале