Главный тренер «Толпара» прокомментировал игру Амирова. Форвард не забил ни одного гола

Главный тренер «Толпара» Игорь Гришин ответил на вопросы после поражения от московского «Динамо» (0-3 в серии) в полуфинале Кубка Харламова.
«Почему не так ярко сыграли игроки из «Тороса» и «Салавата»? Я не думаю, что они плохо себя показали. Ребята из «Тороса» сыграли весь плей-офф, выиграли две серии, дошли до полуфинала.
Амиров и Башкиров пришли ко второй серии. Им было сложно адаптироваться, но ребята прибавляли с каждым матчем. Возможно, они не успели внести вклад из-за того, что серия закончилась быстро.
Как мне игра Родиона Амирова? Он не играл слабо два последних матча. Добавил в движении, в атаке. Создавал моменты для партнёров. Не думаю, что плохо сыграл в обороне.
Ехать ли ему в НХЛ? Это должно быть его решение. Я могу иметь своё мнение. Смотря куда он приедет.
Если окажется в АХЛ или юниорских лигах, с хорошим тренерским штабом, то можно ехать. Почему нет? Но он должен принять взвешенное решение», — приводит слова Гришина «ГорОбзор.ру».
- 7 апреля 2021
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