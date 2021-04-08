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8 очков Драйзайтля и Макдэвида на двоих помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Леон Драйзайтль и ещё один гол в свой актив записал Коннор Макдэвид. Помимо этого Макдэвид отметился тремя результативными передачами. На счету Драйзайтля также есть голевой пас.

За «Оттаву» забивали Джош Норрис и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев очков не набрал. Российский форвард Артём Анисимов не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.