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8 очков Драйзайтля и Макдэвида на двоих помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву»

8 очков Драйзайтля и Макдэвида на двоих помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Леон Драйзайтль и ещё один гол в свой актив записал Коннор Макдэвид. Помимо этого Макдэвид отметился тремя результативными передачами. На счету Драйзайтля также есть голевой пас.

За «Оттаву» забивали Джош Норрис и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев очков не набрал. Российский форвард Артём Анисимов не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 12:18' (5x4)   1:1 Норрис (Шабо, Ткачук) – 20:25' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 37:26' (5x5)   2:2 Браун (Райлли, Зуб) – 41:02' (5x5)   2:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 53:54' (5x5)   2:4 Драйзайтль (Макдэвид) – 59:59' (en)
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