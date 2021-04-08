Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передачи Михеева и Барабанова помогли «Торонто» победить «Монреаль»

Передачи Михеева и Барабанова помогли «Торонто» победить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Ти Джей Броди и Зак Хайман. Российские нападающие Илья Михеев и Александр Барабанов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Монреаль» дубль оформил Кори Перри. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мэттьюс (Михеев, Хайман) – 00:54' (5x5)   1:1 Перри (Судзуки, Эдмундсон) – 02:15' (5x5)   2:1 Броди (Барабанов, Симмондс) – 42:32' (5x5)   3:1 Хайман (Мэттьюс, Марнер) – 50:21' (5x5)   3:2 Перри – 57:45' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021