Передачи Михеева и Барабанова помогли «Торонто» победить «Монреаль»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Ти Джей Броди и Зак Хайман. Российские нападающие Илья Михеев и Александр Барабанов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Монреаль» дубль оформил Кори Перри. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мэттьюс (Михеев, Хайман) – 00:54' (5x5) 1:1 Перри (Судзуки, Эдмундсон) – 02:15' (5x5) 2:1 Броди (Барабанов, Симмондс) – 42:32' (5x5) 3:1 Хайман (Мэттьюс, Марнер) – 50:21' (5x5) 3:2 Перри – 57:45' (5x5)
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