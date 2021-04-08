Передачи Михеева и Барабанова помогли «Торонто» победить «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Ти Джей Броди и Зак Хайман. Российские нападающие Илья Михеев и Александр Барабанов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Монреаль» дубль оформил Кори Перри. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.