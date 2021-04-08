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Мэттьюс забил 28-й гол в нынешнем сезоне НХЛ, отрыв американца от Овечкина — девять шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Ти Джей Броди и Зак Хайман. Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 28-й в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему американский форвард сохранил отрыв от капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (23) в снайперской гонке лиги. Третье место в гонке снайперов делят немецкий форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль и нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (по 22 точных броска).

На пятом месте располагается нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт (20 голов). Следом идут форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которых по 19 шайб.