Джек Кэмпбелл установил вратарский рекорд «Торонто» по победной серии в сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл одержал 10-ю победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Вратарь выиграл во всех матчах этого сезона, в которых выходил на лёд. Американец стал первым голкипером в истории клуба, победившим в 10 матчах кряду в течение сезона. Ранее Жак Плант, Феликс Потвин, и Тюрк Брода выигрывали по девять матчей подряд.

Напомним, голкипер присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингз». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал 10 побед, оформил два шат-аута, пропуская в среднем за встречу 1,58 шайбы и отражая 94,4% бросков.