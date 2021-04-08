Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джек Кэмпбелл установил вратарский рекорд «Торонто» по победной серии в сезоне НХЛ

Джек Кэмпбелл установил вратарский рекорд «Торонто» по победной серии в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл одержал 10-ю победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Вратарь выиграл во всех матчах этого сезона, в которых выходил на лёд. Американец стал первым голкипером в истории клуба, победившим в 10 матчах кряду в течение сезона. Ранее Жак Плант, Феликс Потвин, и Тюрк Брода выигрывали по девять матчей подряд.

Напомним, голкипер присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингз». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал 10 побед, оформил два шат-аута, пропуская в среднем за встречу 1,58 шайбы и отражая 94,4% бросков.

«Лос-Анджелес» обменял Кэмпбелла и Клиффорда в «Торонто» на Мура и два драфт-пика
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021