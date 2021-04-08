Гол Тарасенко и результативная передача Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1 и позволила им прервать 7-матчевую серию поражений.
В составе «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко, Самуэль Бле и Джейк Уолман. Автором единственной заброшенной шайбы «Вегаса» стал Николя Руа.
29-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, отметившийся 3-м голом в сезоне и набравший 9-й (3+6) балл за результативность, провёл на льду 14 минут 36 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». У его одноклубника и соотечественника Ивана Барбашёва – голевая передача и «+1» за 14.31 на льду.
«Сент-Луис Блюз», набрав 40 очков в 39 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Вегас Голден Найтс» (52) – 2-е.
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