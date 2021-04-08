Защитник «Аризоны» Чикран повторил клубное достижение Твердовского и Яндла
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Аризону Койотс». В ходе второго периода гости впереди — 3:1.
В составе «койотов» двумя результативными передачами отметился защитник Джейкоб Чикран. Канадский хоккеист стал всего третьим защитником за всю историю клуба, кому удалось набрать больше одного очка за матч в трёх встречах кряду. Ранее это удавалось сделать Олегу Твердовскому в сезоне-1997/1998 и дважды Кейту Яндлу (2010/2011 и 2013/2014).
23-летний Чикран в нынешнем сезоне принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+2" и 32 минутах штрафного времени.
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