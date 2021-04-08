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Дубль Капризова и хет-трик Фиалы принесли «Миннесоте» разгромную победу над «Колорадо»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» на домашнем льду разгромила «Колорадо Эвеланш» со счётом 8:3.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов (2+1), Люк Джонсон, Кевин Фиала (3+1), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 3 очка в этом матче, провёл на льду 16 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «0». Теперь на его счету стало 33 (16+17) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В списке лучших бомбардиров-новичков он опережает форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона (8+16) на 9 баллов.

Соотечественник Капризова – форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, продемонстрировав коэффициент полезности «-1» за 12.15 на площадке.

«Миннесота Уайлд», набрав 50 очков в 38 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Колорадо Эвеланш» (56) – лидирует в таблице.