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Дубль Капризова и хет-трик Фиалы принесли «Миннесоте» разгромную победу над «Колорадо»

Дубль Капризова и хет-трик Фиалы принесли «Миннесоте» разгромную победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» на домашнем льду разгромила «Колорадо Эвеланш» со счётом 8:3.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов (2+1), Люк Джонсон, Кевин Фиала (3+1), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 3 очка в этом матче, провёл на льду 16 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «0». Теперь на его счету стало 33 (16+17) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В списке лучших бомбардиров-новичков он опережает форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона (8+16) на 9 баллов.

Соотечественник Капризова – форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, продемонстрировав коэффициент полезности «-1» за 12.15 на площадке.

«Миннесота Уайлд», набрав 50 очков в 38 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Колорадо Эвеланш» (56) – лидирует в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Раск, Сперджен) – 04:00' (5x4)   2:0 Джонсон (Ро, Суси) – 13:15' (5x5)   3:0 Фиала (Сперджен, Раск) – 18:38' (5x4)   3:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 20:26' (5x5)   4:1 Хартман – 24:37' (5x5)   4:2 Бураковски (Макдональд, Берроуз) – 25:17' (5x5)   4:3 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 29:42' (5x5)   5:3 Капризов (Фиала, Сперджен) – 33:42' (5x4)   6:3 Фиала (Бонино) – 44:24' (5x5)   7:3 Эрикссон Эк (Паризе, Гринвей) – 47:18' (5x5)   8:3 Фиала (Капризов, Раск) – 47:56' (5x4)
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