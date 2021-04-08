Фил Кессел вышел на пятое место в истории НХЛ по непрерывной серии матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Аризону Койотс». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

Для нападающего «Койотс» Фила Кессела этот матч стал историческим в его карьере. Американский форвард проводит свой 884-й матч подряд. Это пятый результат за всю историю лиги по непрерывной серии матчей. Кессел повторил результат Стива Лармера (884, 1982-1993).

Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 906 матчей. На четвёртом месте также с действующей серией располагается нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло (892 матча подряд).