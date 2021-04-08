Капризов сравнялся с Овечкиным и Бучневичем по очкам в этом сезоне НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» на домашнем льду разгромила «Колорадо Эвеланш» со счётом 8:3.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов (2+1), Люк Джонсон, Кевин Фиала (3+1), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон. В активе российского форварда «Уайлд» стало 34 (16+18) очка в 38 матчах, что является вторым результатом в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди российских игроков.

Кирилл повторил результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (34 очка в 35 матчах) и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича (34 очка в 37 встречах). Первое место среди россиян занимает нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин, набравший 40 (12+28) очков в 27 матчах.