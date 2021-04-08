«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Аризоной». У Любушкина дебютный гол в НХЛ

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Аризону Койотс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Кингз» отличились Джарет Андерсон-Долан, Адриан Кемпе, Джефф Картер и Карл Грундстрём. За «Аризону» забрасывали Лоусон Круз, Илья Любушкин и Юхан Ларссон.

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл свой 118-й матч в заокеанской карьере и отметился дебютной шайбой в НХЛ. Его игровое время составило 18 минут 51 секунду, а показатель полезности – «0».

Таким образом, «Лос-Анджелес Кингз» прервал свою 3-матчевую серию поражений, а «Аризона Койотс» — аналогичную по длительности, но победную.