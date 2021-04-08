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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Аризоной». У Любушкина дебютный гол в НХЛ

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Аризоной». У Любушкина дебютный гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Аризону Койотс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Кингз» отличились Джарет Андерсон-Долан, Адриан Кемпе, Джефф Картер и Карл Грундстрём. За «Аризону» забрасывали Лоусон Круз, Илья Любушкин и Юхан Ларссон.

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл свой 118-й матч в заокеанской карьере и отметился дебютной шайбой в НХЛ. Его игровое время составило 18 минут 51 секунду, а показатель полезности – «0».

Таким образом, «Лос-Анджелес Кингз» прервал свою 3-матчевую серию поражений, а «Аризона Койотс» — аналогичную по длительности, но победную.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Круз (Фишер, Чикран) – 09:33' (5x5)   0:2 Любушкин (Круз, Фишер) – 14:44' (5x5)   1:2 Андерсон-Долан (Мур, Клаг) – 17:21' (5x5)   1:3 Ларссон (Чикран, Гарланд) – 25:55' (5x5)   2:3 Кемпе (Клаг, Уокер) – 41:17' (5x5)   3:3 Картер (Даути, Лизотт) – 44:17' (5x5)   4:3 Грундстрём (Мур, Даути) – 53:55' (5x5)
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