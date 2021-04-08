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Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим 3 очка в одном матче

Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим 3 очка в одном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» на домашнем льду разгромила «Колорадо Эвеланш» со счётом 8:3.

В составе «Миннесоты» забрасывали Кирилл Капризов (2+1), Люк Джонсон, Кевин Фиала (3+1), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон. В активе российского форварда «Уайлд» стало 34 (16+18) очка в 38 матчах, что является вторым результатом в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди российских игроков.

Капризов в третий раз в дебютном сезоне смог набрать три очка в одном матче. Это является рекордом среди новичков клуба. Ранее подобное дважды удавалось Рикарду Валлину в сезоне-2004/2005.

Напомним, Капризов сравнялся с Александром Овечкиным и Павлом Бучневичем по очкам в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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