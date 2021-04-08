Барабанов набрал первое очко в НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Российский нападающий Александр Барабанов стал автором голевой передачи. Это набранное очко стало первым для Барабанова в Национальной хоккейной лиге.
В текущем сезоне Барабанов также принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 8.17.
Напомним, для Барабанова этот сезон является первым в НХЛ. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с «Торонто».
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