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Барабанов набрал первое очко в НХЛ

Барабанов набрал первое очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий Александр Барабанов стал автором голевой передачи. Это набранное очко стало первым для Барабанова в Национальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Барабанов также принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 8.17.

Напомним, для Барабанова этот сезон является первым в НХЛ. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с «Торонто».

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