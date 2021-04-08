Эвасон: согласитесь, мы ждали такого прорыва

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
«То, что мы много забивали — это одно. То, как мы играли — это другое. Мы были заряжены с самого старта. Каждый парень. Мы играли в силовой хоккей, были агрессивными. Может быть, даже слишком агрессивными с самого начала, из-за чего пошли удаления. Но наше большинство было на высоте. Каждый выкладывался и доставал из себя все, что мог. Так что я абсолютно доволен тем, как мы исправились за то, что неудачно играли с „Колорадо“ ранее.
Мы ждали такого прорыва, согласитесь. В предыдущих матчах у нас в большинстве было много шансов. Но что-то мы делали не так, не доводя реализацию до конца. Хорошо было, например, что мы выигрывали за 70 процентов вбрасываний при большинстве. Мы начали лучше контролировать шайбу. Если ты не держишь шайбу в большинстве, выступая в такой мастеровитой лиге, то ничего не добьешься», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
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