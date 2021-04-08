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«Салават Юлаев» подтвердил продление контракта с Коледовым

«Салават Юлаев» подтвердил продление контракта с Коледовым
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Павел Коледов продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение хоккеиста в с командой рассчитано на один сезон. Игрок выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года после обмена из ярославского «Локомотива».

26-летний Коледов в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принял участие в 51 встрече, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности "+5". В плей-офф Кубка Гагарина Коледов сыграл в восьми матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности "-2".

Коледов дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/2014. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 417 матчей, набрав 80 (23+57) очков при показателе полезности "+27".

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