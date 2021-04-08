Серавалли: «Вашингтон» ждёт решения от Лундквиста — сможет ли он возобновить карьеру?

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал возможность возобновления карьеры 38-летним голкипером Хенриком Лундквистом, которому до начала сезона была сделана операция на сердце.
«Руководство «Вашингтона» ждёт решения от Хенрика Лундквиста. Не секрет, что «столичные» хотели поработать на рынке перед дедлайном и, возможно, пригласить кого-то из опытных голкиперов перед плей-офф. Но Лундквист начал тренироваться, у него однолетний контракт с «Кэпиталз». Сейчас все ждут, что скажут доктора — сможет ли швед возобновить свою карьеру, или же нет», — отметил Серавалли в эфире TSN Insider Trading.
На днях Лундквист опубликовал в своём «Инстаграме» несколько видеороликов с последней тренировки, где он занимается на льду в свитере «Вашингтона». «День 47-й. Снова идём на каток, мне это нравится», — сказал вратарь в «сториз», добавив, что его задачей является работа в воротах на ровном пульсе.
Стоит напомнить, что ранее «столичные» собирались приобрести опытного вратаря, так как нынешняя вратарская бригада в лице Ильи Самсонова и Витека Ванечека не имеет опыта выступлений в плей-офф НХЛ. Лундквист ранее 15 сезонов отыграл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», где стал обладателем «Везины» и финалистом Кубка Стэнли.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Хенрика Лундквиста.
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