Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов возглавил «Ладу», сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. 8 апреля министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский представил новое руководство и тренерский штаб ХК «Лада».



Генеральным директором клуба стал Александр Чеботарёв, спортивным директором — Игорь Масленников, а должность старшего тренера команды занял Вячеслав Уваев.



54-летний специалист Валерий Белов начал тренерскую карьеру в 2000 году в «Витязе». Помимо «Витязя» за время своей карьеры он тренировал «Динамо» и «Ак Барс».



Вместе с казанским «Ак Барсом» в 2006 году Белов стал чемпионом России, а в 2009 и 2010 годах под его руководством казанский клуб выигрывал Кубок Гагарина.