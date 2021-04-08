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Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов возглавил «Ладу»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов возглавил «Ладу»
Хоккей / ВХЛ 0

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов возглавил «Ладу», сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. 8 апреля министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский представил новое руководство и тренерский штаб ХК «Лада».

Генеральным директором клуба стал Александр Чеботарёв, спортивным директором — Игорь Масленников, а должность старшего тренера команды занял Вячеслав Уваев.

54-летний специалист Валерий Белов начал тренерскую карьеру в 2000 году в «Витязе». Помимо «Витязя» за время своей карьеры он тренировал «Динамо» и «Ак Барс».

Вместе с казанским «Ак Барсом» в 2006 году Белов стал чемпионом России, а в 2009 и 2010 годах под его руководством казанский клуб выигрывал Кубок Гагарина.

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