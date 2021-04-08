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СКА — ЦСКА. Платная трансляция
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19:20 Мск
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Сколько матчей выиграет СКА в серии с ЦСКА?

Сколько матчей выиграет СКА в серии с ЦСКА?
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. После трёх матчей счёт в серии — 3-0 в пользу московских армейцев.

В первом матче серии московский ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Таким образом, москвичи остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

Четвёртый матч серии финала Западной конференции состоится сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько матчей выиграет СКА в серии с ЦСКА?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

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