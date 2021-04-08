Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плющев: Ткачёв и Пулккинен безусловно усилят «Трактор»

Плющев: Ткачёв и Пулккинен безусловно усилят «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о переходе Владимира Ткачёва и Теэму Пулккинена в «Трактор»

«Ткачёв и Пулккинен — неординарные игроки и способны быть на ведущих ролях в любом клубе. Если они подпишут контракты с «Трактором», то, конечно, усилят команду. Ткачёв — очень опытный игрок, он провёл хороший сезон и был лидером.

Изменения в «Локомотиве»? У Скабелки своё видение состава на будущий сезон. Не знаю, по каким причинам Пулккинен и Ткачёв хотят покинуть команду, и хотят ли вообще. Возможно, клуб не смог договориться с игроками, или возникло какое-то тактическое недопонимание — это человеческий фактор. Если бы «Локомотив» был заинтересован в этих нападающих, то руководство бы предприняло меры, чтобы удержать их в команде», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021