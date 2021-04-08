Плющев: Ткачёв и Пулккинен безусловно усилят «Трактор»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о переходе Владимира Ткачёва и Теэму Пулккинена в «Трактор»



«Ткачёв и Пулккинен — неординарные игроки и способны быть на ведущих ролях в любом клубе. Если они подпишут контракты с «Трактором», то, конечно, усилят команду. Ткачёв — очень опытный игрок, он провёл хороший сезон и был лидером.



Изменения в «Локомотиве»? У Скабелки своё видение состава на будущий сезон. Не знаю, по каким причинам Пулккинен и Ткачёв хотят покинуть команду, и хотят ли вообще. Возможно, клуб не смог договориться с игроками, или возникло какое-то тактическое недопонимание — это человеческий фактор. Если бы «Локомотив» был заинтересован в этих нападающих, то руководство бы предприняло меры, чтобы удержать их в команде», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн